Лайфхак: как улучшить интернет-связь для дистанционной работы

В период карантина быстрый интернет необходим больше обычного. В Роскачестве рассказали, как улучшить его качество и правильно настроит Wi-Fi-сеть. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Отмечается, что в первую очередь необходимо хорошо настроить Wi-Fi. От правильности действий зависит дальнейший уровень стабильности сети. Чтобы сделать все безукоризненно, необходимо следовать пяти пунктам.

Во-первых, на портале для покупателей советуют не пренебрегать обновлениями прошивок роутера. Специалисты советуют пользоваться современными моделями роутеров, так как там имеется автоматическое обновление прошивок. Если же такой функции нет, можно сделать это с помощью интернет-провайдера.

Во-вторых, использование протоколов безопасности или WPA. Он необходим для того, чтобы каждое соединение шифровалось уникальным ключом. У продвинутых пользователей уже имеется протокол WPA3, но, если его нет, можно использовать WPA2.

После этого нужно установить свой уникальной пароль взамен заводского, который пишется на этикетке маршрутизаторов. Чтобы нежданные гости не проникли в домашнюю сеть, необходимо обязательно переименовать сеть SSID. А лучше всего вообще ее скрыть, но делать это нужно после того, как установили ее со всеми устройствами.

В заключение специалисты советуют разобраться в дополнительных функциях роутера. К слову, если ими не пользоваться, лучше просто отключить. Это необходимо для того, чтобы не снижалась пропускная способность.