Самолет летел из Милана в Москву, сообщает DEITA.RU.



В ночь с воскресенья на понедельник в небе чуть не произошла еще одна авиакатастрофа. Самолет с пассажирами вылетел из Милана в Москву. Как сообщает телеграм-канал «База», борт принадлежит авиакомпании Аэрофлот.

Во время полета, примерно посередине пути, сработал датчик разгерметизации салона. Пассажирам предоставили кислородные маски, хотя, судя по фото из салона, ими никто не воспользовался. Пилоты начали экстренное снижение.





На разрешенной диспетчерами высоте в 7 тысяч метров проблема пропала. Экипаж принял решение продолжать движение в сторону Москвы. В итоге все закончилось благополучно: самолет сел в московском аэропорту. Сейчас лайнер изучают специалисты.

Ранее сообщалось о том, что эксперты завершили все работы по установлению причин возникновения авиакатастрофы в Шереметьево с самолетом «Суперджет 100». Напомним, в небе в борт попала молния, приборы вышли из строя. Во время посадки самолет ударился о ВПП и загорелся. Погиб 41 человек.