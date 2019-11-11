Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания

Удивительная история произошла с автолюбительницей в дальневосточной столице. В социальных сетях она рассказала, каким образом водителю дорого авто удалось якобы уйти от ответственности за серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU. Печальный рассказ женщины опубликовал паблик dpscontrol.pablic.

По словам женщины-водителя, остановилась у дома, расположенному по адресу: Океанский проспект, 140, с торца рядом с входом на Некрасовский рынок. Вышла из собственного автомобиля, чтобы открыть дверь в мастерскую ребенку, оставила место для проезда, с другой стороны, напротив были припаркованы машины посетителей рынка и микроавтобус со спущенными колесами, кого-то из лоточников.

В этот момент, рассказывает жительница города, сверху, со стороны частного сектора, не снижая скорости, летел Toyota Land Cruiser. «Дорогой внедорожник сначала стесал бок моей машине, потом после крика пассажира, бок стоявшего с другой стороны микроавтобуса. На той же скорости завернул за угол и уехал. Изумленные зрители — продавцы фруктов, таксисты — подбежали, назвали номер уехавшей машины и советовали вызывать ГИБДД», — делится женщина.

Казалось бы, история должна быть исчерпана — вызвали стражей порядка, завели дело… Однако не тут- то было. Печальная история только начинается. «Выдохнув и порадовавшись, что в это время мы не находились в машине. Я позвонила в Госавтоинспекцию около полудня, прождав какое-то время, я решила проехать и встать выше. И тут, рядом с частным домом, стоял тот самый Land Cruiser, с теми же номерами, с ободранными боками, который я сфотографировала», — делится она. Сотрудники ДПС, как пишет паблик, прибыли через полтора часа. Их подвели к внедорожнику, однако увиденное шокировало автовладелицу — номера были заменены. При этом они были заменены на госномера другого региона. Якобы транспортное средство прибыло из Тульской области.

«Человек, которого привели сотрудники ГАИ для решения вопросов по причиненному моей машине ущербу, не являлся водителем, который был за рулем во время беспредела», — отметила женщина, добавив, что пока стражи порядка ехали от моего имени, кто-то позвонил в ГИБДД и сказал, что претензий нет.

В сложившейся ситуации предстоит разобраться стражам порядка.

Екатерина Брязгунова











