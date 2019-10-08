Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х

Это меткое определение дал дальневосточной столице полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе недавней инспекции дорог Владивостока, сюда ведь в ближайшее время переедет его ведомство. Высокий чиновник остался в шоке не только от дорог, но и от общего неряшливого облика города. Победить незаконную торговлю здесь пытался не один мэр, однако воз и ныне там, и бесконечные ларьки, палатки и прилавки продолжают множиться под носом городских и краевых властей. Почему, разбиралась редакция ИА DEITA.RU.

Первым упорядочить торговую активность города-порта пытался Пушкарёв, именно он придумал нынешнюю схему НТО – нестационарных торговых объектов. По задумке осужденного экс-мэра, места должны были быть платными и приносить доход в бюджет. К слову, первым делом Игорь Сергеевич разогнал в мэрии управление торговли, начав так сказать с чистого листа. Однако что-то пошло не так, и на платную основу торговые точки попытались перевести только в прошлом году. И реформа двигалась, судя по всему, тяжело

Война эвакуаторов и ларечников была не на шутку, однако торговые точки быстро возвращались на свои места. при распутывании клубка причинно-следственных связей доходило даже до таких казусов – мэрия признавала НТО незаконными и принуждала к сносу себе в убыток, а со штрафстоянок их выпускали молниеносно и предприятие самой же мэрии продолжало снабжать их электричеством.

Согласно официальной статистике, в 2013 году в схему НТО было включено 1200 объектов. Менее чем за шесть лет количество НТО выросло до четырех тысяч. По прошлогодним данным, в городе работало более двух тысяч нестационарных торговых объектов, из которых только половина имеет разрешение на торговлю.

Контролировать наличие разрешений на местах должны административно-территориальные управления – АТУ. Город специально поделен на 5 административных районов, в каждом из них – отдельный штат чиновников, задача которых – следить за порядком на местах. Однако закрывают незаконные точки не охотно и явно с какими-то промедлениями. Или закрывают, но они быстро открываются вновь. Почему так происходит? Вопрос, конечно, риторический.

«Вы - начальники районов, наизусть знаете места, в которых появляются такие незаконные торговые точки. Соответствующие полномочия вам даны. Почему ничего не меняется?» - очевидно, это никому не надо. Более того, сейчас нет и специальных полицейских структур, которые могли бы «гонять» ларечников. По идее – это вотчина участковых, но при объеме взваленной на них работы, им явно не до этого.

Взялся за борьбу с НТО и нынешний глава Олег Гуменюк. Да так, что назначил своим замом одного из начальников АТУ Сергея Русских. Теперь это правая рука мэра в вопросах общественного транспорта и взаимодействия с правоохранительными органами, при этом Русских оставил за собой контроль за Фрунзенским районом.

Нет, в таком суровом городе, как Владивосток, всегда было по хозяину на район, только вот у семи нянек дитя так и остается без глазу и пока будут в городе царьки. Будут и ларьки, и вряд ли кому-то удастся действительно навести здесь порядок. Эх, Собянина на вас нет, намекал уже Юрий Петрович, поручив просто взять и сделать, как в Москве. Но столичная революция тоже не обошлась ее мэру без крови и критики. Как будет во Владивостоке, покажет время, а господину Трутневу похоже даже после переезда во Владивосток придется смириться с тем, что в каждом районе тут есть еще и «уважаемые люди».

Михаил Светлов