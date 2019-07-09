Группа «Ласковый май» пожизненно закрыла гастрольную деятельность в Грузии, сообщает DEITA.RU.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram назвал телеведущего Габунию подонком и нелюдем.

Тема родителей для «Ласкового мая» очень болезненная, потому как более 30 лет назад коллектив создавался на базе интерната для детей-сирот. Сам Андрей Разин потерял родителей в возрасте одного года: «И, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось».

«Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду», - написал Андрей Разин, обратившись ко всем российским артистам последовать примеру и «никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят».

Накануне в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с грубой ругани в адрес российского президента Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает инцидент в эфире грузинского телеканала тщательно спланированной мерзкой акцией со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. «Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии», - пригрозил Кадыров.

Дмитрий Санников