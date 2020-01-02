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6 Декабрь 2019, 18:15

Лавочку ГИБДД «прикрыл» Верховный суд РФ

гибдд

Верховный суд РФ в последнее время стал получать значительно число дел связанных со штрафами ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Как пишут пользователи в интернете, причиной этого штрафы, которые выписывают ГИБДД водителям. Смысл штрафа в том, что водитель не выполняет предприсание автомобильного знака, то есть он едет с разрешенной скоростью, но выше той цифры, которая установлена на знаке.

Инспекторы, зная об этом вместо, штрафа в нарушение скоростного режима выписывают штраф за несоблюдение дорожных знаков, сумма которого составляет 500 рублей. В итоге многим автолюбителям не понравилась это, и они стали отправлять в суд дела. После изучения этого вопроса Верховный суд встал на сторону автомобилистов и запретил инспекторам выписывать подобные штрафы.

Иван Юрьев

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