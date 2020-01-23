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Лавочники и автосервисы стали основой экономики Приморья

магазин, покупатели

Каждое третье юридическое лицо в Приморском крае занимается или торговлей, или ремонтом автомобилей, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают приморские статистики, при регистрации 31% предприятий края заявили основным видом деятельности торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 12% - транспортировку и хранение, 9% - строительство, 8% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

Та же тенденция, еще в больших масштабах четко отслеживается и в структуре занятий индивидуальных предпринимателей. Из 56.2 тыс. приморских ИП, 45% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Всего же в Приморье, по данным статистического регистра хозяйствующих субъектов на 1 января 2020 года учтены 56,7 тыс.  организаций, из которых 55,4 тыс.  являются   юридическими лицами, 1.3 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц. Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%).

Ранее DEITA.RU сообщало, что в 2019 году на Дальнем Востоке в эксплуатацию ввели 147 тысяч квадратных метров недвижимости, которая предназначена для торговых центров. Это в 10 раз больше по сравнению с данными 2018 года. 

По мнению экспертов консалтинговой компании «Магазин магазинов», такая активность связана с льготами, которые были введены на Дальнем Востоке несколько лет тому назад. Они отмечают, что в настоящее время активное строительство ТЦ введется в Хабаровске, а в последующие годы перейдет в менее крупные города Уссурийск, Благовещенск и Петропаловск-Камчатский. 

Дмитрий Санников

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