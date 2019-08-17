Однако даже беглый анализ речи министра показывает одно – в краткосрочной перспективе Япония островов не получит. Почему? - DEITA.RU решило разобраться в этом вопросе.

Разговоры о возможной передаче четырех остров Курильской гряды Японии идут уже не первый год и даже не первое десятилетие. Тема, стоит отметить, для россиян болезненная. Расставаться с островами, вошедшими в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, которую в общественном сознании не отделяют от Великой отечественной, не хочется по разным причинам, сообщает DEITA.RU.

Без малого сутки общественное мнение лихорадит от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на молодежном форуме «Территория смыслов» - после подписания мирного договора на основе декларации 1956 года Россия в качестве жеста доброй воли готова передать Японии острова Курильской гряды, а именно: группу островов Хабомаи и остров Шикотан.

Здесь стоит отметить, министр четко и подробно объяснил, почему эти острова могут быть отданы Японии. Объяснение длилось порядка восьми минут. Но Лавров остался не понятым – мало у нас в интернете дипломатов, а специалистов по Японии еще меньше.

Большая часть российских СМИ тут же растащила видео на куски. Новости выходили в целом похожие, суть которых заключалась в том, что да, острова готовы передать, но есть нюансы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пояснила, что журналисты неправильно поняли Лаврова и нет никаких условий передачи.

Лавров говорил в общем-то простые вещи, что есть необходимость подписать мирный договор на основе декларации 1956 года, а потом, так как Россия является государством - продолжателем СССР, возможно, состоится передача островов Шикотан и Хабомаи. Здесь идет уточнение, что передача самых южных и самых маленьких островов, если это все-таки произойдет, будет проходить в качестве акта доброй воли.

Стоит отметит, что в Советско-японской декларации 1956 года черным по белому написано: «…идя навстречу пожеланиям Японии, соглашается [Прим. ред. — Советский Союз] передать Японии о-ва Хабомаи и Шикотан, с тем, однако, что фактич. передача этих о-вов будет произведена после заключения мир. дог. между сторонами».

Данный документ никогда ни от кого не скрывался. Он находится в открытом доступе. О том, что Россия готова разрешить территориальный спор с Японией на основе Советско-японской декларации 1956 года, Владимир Путин заявил еще в 2005 году. То есть, тайны из того, что два острова Курильской гряды отдадут соседям, никто не делал. Отсюда возникает вопрос, почему заявление Сергея Лаврова вызвало серьезный резонанс в обществе?

Все достаточно просто – Лавров, как настоящий дипломат, не указал аудитории на то, что на таких условиях Япония мирный договор едва ли когда-то подпишет. Признание того факта, что острова российские, и Москва их не возвращает, а просто дарит кусок своей земли, станет политическим самоубийством того японского премьера, который на это пойдет. Вопрос о передаче Южных Курил – это уже давно не внешняя политика, это внутриполитический фетиш, как для России, так и для Японии, обросший за без малого почти столетие своего существования целой кучей домыслов и заблуждений.

В российской традиции принято считать, что японцам нужна какая-то рыба вокруг островов, или какие-то полезные ископаемые на их шельфе или в недрах, или даже их некое стратегическое положение. Все это не выдерживает никакой критики. При желании японцы могли бы легко получить доступ к первому и второму, а по вопросу их военной значимости – ну едва ли перенос станции слежения с мыса Вакканай на архипелаг Хабомаи всерьез укрепит обороноспособность Страны восходящего солнца. Для Токио вопрос о возврате, именно возврате островов – это, прежде всего, внутриполитический символ, который можно всегда достать при наличии неких проблем и отвлечь население от чего-то более значимого – «чего вы о росте налогов беспокоитесь… русские вон нам еще острова не отдали». А что же делать, если этого символа не станет, придется придумывать новый, они, конечно, уже есть, но помельче – и изнасилованные русскими солдатами в ходе наступления в Китае в 1945 году японские поселенки, и жертвы репатриации в ходе присоединения тех же Курил и Южного Сахалина, но все они, согласитесь, пожиже будут.

Как бы это забавно для русского человека ни звучало, но именно на таких вот «проблемных» вопросах и строится вся «политика противоречий» в Северо-Восточной Азии. Вопрос о «корейских секс-рабынях» - корейские девушки, работавшие в японских военных борделях – это, если объективно рассуждать, проблема еще оставшихся в живых в силу возраста нескольких десятков престарелых кореянок; похищенные спецслужбами КНДР в 60-70-е годы японские подданные – не более десятка японцев. При этом реальные проблемные вопросы истории типа Нанкинской резни, когда японские солдаты вырезали несколько сотен тысяч китайцев, соревнуясь, кто больше голов отрубит, или японский отряд 731, который заражал чумой и холерой целые кварталы в Пекине всплывают не часто, а зачем? – они могут реально навредить торговле между Китаем и Японией, осложнить совместный бизнес, а это деньги…

Но не надо забывать, что Лавров – министр, и слушают его не только студенты на «Территории смыслов», а активно мониторят и японские коллеги. Так что взять и в открытую сказать, что, мол, острова мы вернуть готовы, но этого никогда не произойдет, потому как японцы сами на это не пойдут, он просто не мог, это был бы уже политический демарш Москвы. А не сказав, глава внешнеполитического ведомства слепил еще ту внутриполитическую бомбу, которую не смог обезвредить даже опытный сапер в виде Марии Захаровой… И бомбануло…

Обсуждение проблемы СМИ и обывателями в целом выявило три основных направления: пусть отдают; никогда ничего не отдадут, потому что Япония не подпишет мирный договор; разговоров о передаче островов вообще быть не может.

Так, например, защитники идеи пишут о том, что: «Знакомые с Шикотана уверяют, что больше половины за передачу острова Японии, а среди пенсионеров, почти 70 процентов. Мол, получим компенсацию и хоть остаток дней поживём, как люди». После таких сообщений сразу же вспоминается пресловутая пенсионная реформа, которая стартовала в России в 2019 году.

Некоторые граждане уверены, что Россия ведет правильную политику. Мол, Москва предлагает Токио забрать острова, но власти соседнего государства сами отказываются. «Все очень просто. Японии не нужны эти острова, и если они согласятся, то будут вынуждены отказаться от любых претензий на остальное [Прим. ред. — Кунашир и Итуруп]. На это и рассчитано. Мы как бы не против вам отдать острова, но сами не берете», — поддерживают власти россияне.

«В соответствии с условиями декларации 56-го года — это признание итогов войны и обязательство неразмещения на своей территории иностранных баз. Признать итоги - это харакири, а подвинуть американцев со своих островов — это контрольный выстрел в голову из крупнокалиберного орудия. В общем, заранее нереализуемый сценарий», — подчеркивают граждане, что Япония никогда не подпишет мирный договор с Россией на основании декларации 1956 года.

Эти люди поддерживают риторику властей, но их меньшинство. Большая часть критически относится к заявлениям главы и официального представителя МИД РФ. Вот что они пишут.

«А вот еще один печальный момент. Ну вот возьмут и передадут, и что?! Пенсионный возраст подняли, налог подняли, все недовольны, митинги по всей стране, а дело-то сделано, назад даже не оглядываются! Что им помешает сделать еще один антироссийский шаг по развалу государственности России? Ничего».

«Берем речь Лаврова и записываем текстом на бумаге, потом выкидываем из текста воду и бессмысленные обороты, в сухом остатке остается: Россия является полноправным приемником СССР, СССР выставил условия Японии, а именно: «если подпишите мирный договор, то отдадим Хабомаи и Шикотан. Россия намерена исполнить договоренности СССР с Японией на условиях, ранее озвученных. Какие тут могут быть спекуляции? — возмущаются граждане заявлению Марии Захаровой. — В чем проблема на конкретный вопрос по передаче островов ответить конкретной и короткой фразой: «Нет, ни одного острова не будет передано Японии ни при каких условиях»?»

Ответ, вероятно, очевиден. Надо учиться информационной работе с собственным народом, понимать, что в современном обществе любые высказывания государственного человека моментально станут известны широкой общественности, разобраны, препарированы и обсуждены с формированием далеко идущих выводов. Эпоха, когда можно было доносить политику партии из телевизора, осталась в 70-х, к сожалению, понимания этого пока нет.

Алексей Симонов

Екатерина Брязгунова