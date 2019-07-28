Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье утром завершил свое турне по странам Латинской Америки и вернулся в Москву, сообщает DEITA.RU.

В Суринаме Лаврова у дверей встретили девушки в ярких нарядах. Они накинули на его плечи вязаную накидку цветов национального флага Суринама, а сверху - традиционный разноцветный платок.

Девушки с барабанами, бубнами и погремушками провели российского министра и его суринамскую коллегу, которая сама пританцовывала под ритмичные мотивы, до банкетного зала, где прошел рабочий обед. Сам Лавров танцевать не стал, «потому что плясать не умеет».

Зато умеют это делать некоторые из его подчиненных. Три года назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исполнила русский народный танец «Калинка» на концерте на полях саммита Россия-АСЕАН.





«Калинка» в исполнении Захаровой буквально взорвала социальные сети. Пользователи тут же отметили, что официальный представитель МИД очень хорошо станцевала. Многих удивило, что на ней были туфли с очень высокими каблуками, которые, тем не менее, не помешали ей выступить с блеском. Сама Захарова заявила, что способность устойчиво держаться на таких «шпильках» - женский секрет, и предложила дать мастер-класс всем желающим.

Дмитрий Санников