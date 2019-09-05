Сергей Лавров высказался резко против возведения КНР в ранг «старшего брата» России. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Глава МИД России заметил, что отношения России и Китая построены исключительно на выгоде, компромиссах, партнерстве и взаимодействии, но никак не на дружбе и покровительстве.

По словам Лаврова, в международных отношениях вполне нормально, когда одна страна предлагает другой сотрудничество на взаимовыгодной основе, рассчитывая на получение пользы в ответ.

Министр еще раз подчеркнул, что между Москвой и Пекином развиваются равные партнерские отношения, в которых нет места кураторству, как об этом говорят сторонние наблюдатели.

Екатерина Цой