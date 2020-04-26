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Лавров прокомментировал выпады политиков в сторону ВОЗ
Министр видит в этом попытку политиков оправдаться
Нападки на Всемирную организацию здравоохранения со стороны иностранных, это оправдание их бездействия вначале пандемии, считают в российском МИДе, сообщает ИА DEITA.RU. Об заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на государственном канале.
Как считает Сергей Лавров, иностранные политики обвиняя ВОЗ хотят оправдать свои действия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что в нападках на ВОЗ видит политическую мотивацию, а не общее стремление к борьбе с болезнью.
Министр добавил, что всемирная организация здравоохранения справляется с координацией сферы здравоохранения, однако в работе есть недочеты. При этом основное направление работы ВОЗ определяют сами страны, а до этого случая претензий к ВОЗ не было с их стороны.