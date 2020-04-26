telegr wh call

Новости

Стали известны осложнения после легкой формы коронавирусной инфекции

26 Апрель 2020, 14:15

Лавров прокомментировал выпады политиков в сторону ВОЗ

26 Апрель 2020, 13:45

Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

26 Апрель 2020, 13:15

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

26 Апрель 2020, 12:45

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем

26 Апрель 2020, 12:15

Сотрудника Минобороны ограбили неизвестные в медицинских масках

26 Апрель 2020, 11:45

Автобусы во Владивостоке начнут ходить чаще

26 Апрель 2020, 11:15

«Без Собчак скучно»: Политолог рассказал о роли Ксении в крабовой войне

26 Апрель 2020, 10:48

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Лавров прокомментировал выпады политиков в сторону ВОЗ

Лавров

Министр видит в этом попытку политиков оправдаться

Нападки на Всемирную организацию здравоохранения со стороны иностранных, это оправдание их бездействия вначале пандемии, считают в российском МИДе, сообщает ИА DEITA.RU. Об заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на государственном канале.

Как считает Сергей Лавров, иностранные политики обвиняя ВОЗ хотят оправдать свои действия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что в нападках на ВОЗ видит политическую мотивацию, а не общее стремление к борьбе с болезнью.

Министр добавил, что всемирная организация здравоохранения справляется с координацией сферы здравоохранения, однако в работе есть недочеты. При этом основное направление работы ВОЗ определяют сами страны, а до этого случая претензий к ВОЗ не было с их стороны.

Читайте также:

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем

Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Иван Крышан

Популярное

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...