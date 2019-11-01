Лавров раскрыл планы на военный союз с Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал ответ на давно интересующий мировых политиков вопрос: будет ли Россия и Китай создавать военный союз. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам Лаврова, Москва и Пекин действительно в последнее время вышли на высокий уровень взаимодействия, но ни о каком военном союзе или объединении стран никогда речи не шло.

«Если мировые лидеры понимают под понятием политического союзничества какое-либо вооруженное объединение стран, то они серьезно ошибаются, применяя свои мысли по отношению к РФ и КНР», - передают слова российского политика СМИ.

В своей речь Сергей Лавров отметил, что на данный момент лидеры обеих страны впервые во всю историю вышли на по-настоящему серьезный и качественный уровень международного доверия и отношений во всех областях переговоров.

Напомним, слухи о военном объединении России и Китая достигли такого высокого уровня, что успели не на шутку напугать вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Оказалось, что власти страны решили не ждать официального сообщения о вооруженном содружестве двух стран и уже приступили к разработке плана по захвату Дальнего Востока, Крыма и западных провинций КНР.

Кстати, возвращаясь к вопросу о страхе американцев перед российскими и китайскими военными, нельзя не упомянуть тот факт, что армия США сегодня заявила о смене калибра на стрелковом оружии на более крупный в связи с модернизацией бронежилетов для военных в России и Китае.

«НАТОвские» патроны калибра «пять пятьдесят шесть» сменят патроны калибра «шесть и восемь» в рамках перевооружения. Отмечается, что на данный момент речь идет о частичной смене винтовок М16, автомата M4A1 и пулемета M249 на пока не озвученные аналоги.

Российские эксперты предположили, что смена калибра в армии США не связана с новыми бронежилетами России и Китая. Скорее всего, американские военные решили перевооружиться в связи с российскими разработками нового оружия, к которому будут подходить НАТОвские патроны.

Екатерина Цой