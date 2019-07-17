Министр нашёл источник "китайской истерии", сообщает DEITA.RU.

Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.

По его словам, два дружественных государства уже давно урегулировали все вопросы, связанные с границами и не собираются от них отходить или пересматривать.

Кроме этого, Сергей Лавров отметил, что риторика о том, что кто-то в Китае называет Дальний Восток своей территорией представляет из себя ложную информацию, которую пытаются раздуть те, кто выступает против конструктивных отношений Китая и России.

Министр добавил, что все опасения, связанные с тем, что на территории Дальнего Востока проживает порядка 12 миллионов китайцев, необоснованны.

Дмитрий Шевченко