Стал известен ещё один участник предстоящего международного форума, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава российского МИДа анонсировал приезд во Владивосток на ВЭФ-2019 премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада.



Соответствующее заявление Сергей Лавров сделал после личной встречи со своими малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой, возглавляющим МИД в своей стране.

По словам Лаврова, российская сторона очень ценит отношения с Малайзией и будет рада видеть делегацию страны на полях предстоящего форума в дальневосточной столице России.

Напомним, что уже пятый по счёту ВЭФ пройдёт во Владивостоке в период с 4 по 6 сентября этого года.

Дмитрий Шевченко