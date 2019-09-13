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Лавров заявил об окончании войны

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«Война в Сирии действительно закончилась», - с таким заявление выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы МИДа, жители большинства территорий Сирии могут наконец-то вдохнуть мирный воздух – военные действия еще не ликвидированы лишь в восточном районе реки Евфрат и городе Идлиб на северо-западе страны.    

Лавров отметил, что на данный момент больше всего сирийцы нуждаются в гуманитарной помощи, а сама страна – в стабилизации бесконфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Россия продолжит содействовать Сирии в установлении мирного неба над головами граждан.   

Напомним, военные действия в Сирии начались в 2011 году. С 2015 года Российская Федерация откликнулась на просьбы властей страны о помощи и уже в сентябре вступила в борьбу с террористскими захватчиками. Официальная победа над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» была объявлена в 2017 году.

Екатерина Цой

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