Стало известно, кто займет три заветных места на международном конкурсе, сообщает DEITA.RU.



Как известно, каждый год перед финалом «Евровидения» букмекеры принимают ставки на победителей. Как правило, все предсказания сбываются. На этот раз больше всего ставок было сделано на то, что первое место займет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

На втором месте, вероятно, будет Швеция, а на третьем - Франция. Россия, которую в этом году представляет Сергей Лазарев, не пробьется в тройку призеров. В лучшем случае бывший участник группы Smash! займет четвертое место на песенном конкурсе.

Напомним, выступление представителя России на «Евровидении» запланировано на четверг, 16 мая. Финал конкурса пройдет в субботу, 18 мая. В этом году конкурс проходит на родине победительницы «Евровидения»-2018 Нетты Барзилай - в Израиле.

Елена Миронова