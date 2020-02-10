«Лазейку» для недобросовестных лесорубов нашли в Приморье

Рабочая группа Приморья выявила ряд пробелов в законе, которые позволяли нерадивым бизнесменам находить «лазейки» для вырубки лесов на территории края, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в правительстве края, в 2018 году WWF России обнародовал аналитику, согласно которой официально на Дальнем Востоке заготавливается меньше древесины, чем по факту отправляется из макрорегиона России в Китай. Всего с 2011 по 2015 год в Поднебесную «ушло» более 1,15 млн кубометров ценных пород, средняя цена которых составила более 13 млрд рублей. Кроме того, отмечалось, что «черные лесорубы» физически не смогли бы заготовить столько сырья, а значит, основными поставщиками такой древесины стали официальные арендаторы лесных площадок.

Для исследования проблемы Минлесхоз Приморья и WWF России создали рабочую группу, которая смогла установить ряд пробелов в законе, которые позволяли арендаторам рубить ценные породы сверх установленных норм.

Специалисты подчеркнули, что такая лазейка была в том, что арендаторы работали без надзора – сами отмечали и докладывали, какие породы дерева и сколько будут вырубаться, фактические данные никем не проверялись.

Теперь эту лакуну в законодательстве закрыли.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что лесная промышленность края не выдерживает запросов и новых норм, которые готовит Китай. Так, с начала 2020 года в Поднебесной изменились нормы заготовки древесины – теперь кругляк отправляется к соседям без коры, или после обеззараживания. В Приморье к новым мерам были не готовы – просто нет столько специалистов по фумигации, да и для «оголения» бревен – тоже.

Кстати, по статистике Счетной палаты, с 2017 года площадь леса в России сократилась на 2,1 млн га, или 0,3%, и по состоянию на 1 января 2019 года составила 768,1 млн га, общий запас древесины в лесах сократился на 232,8 млн куб. м.