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«Лед пойдет в открытое море» - синоптики предупредили об опасности
Ожидается взлом припайного льда
Рыбакам – как пешим, так и автомобилистам – крайне не рекомендуется в эти выходные идти на лед. По словам синоптиков, ледовое покрытие на акватории будет ломаться – велик шанс, что льдины просто начнет уносить в открытое море, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».
Прогноз гласит, что около суток – с утра 16 февраля – на территории края будет отмечаться активный ледоход.
В эти же дни на территории Приморья ожидаются снегопады и метель – так, в разных частях региона жителей ждут осадки от 5 до 20 мм. Стихия будет бушевать как в воскресенье, так и понедельник – до самого вечера.
Кроме того, на дорогах будут снежные накаты, заносы и гололедица – водителям не рекомендовано садиться за руль личного авто. Также специалисты рекомендуют отложить в эти дни охоту и рыбалку – это может стоить здоровья и даже жизни.