Лед треснул: 600 отрезанных от берега рыбаков спасают на Сахалине

Рыбаков-любителей, отрезанных от берега на льдине, спасают в Корсаковском районе, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как рассказали сахалинские спасатели, в 13 часов по местному времени 26 января оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина.

От берега оказались отрезанными около 600 рыбаков. Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, сейчас проводится спасательная операция. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц спецтехники, включая судно на воздушной подушке. Также в готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

Обновлено 14.20. По информации правительства Сахалинской области, среди рыбаков-любителей нет пострадавших. Большая их часть уже покинула лед самостоятельно или при помощи спасателей, выйдя на берег пешком. На ледовых полях пока остается еще около 120 человек. Чтобы помочь им, сотрудники МЧС с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывают маршрут выхода со льда. По оценкам специалистов, операция продолжится еще около 2 часов, спасатели останутся дежурить на месте происшествия.

Ранее, 5 января несколько десятков автомобилей ушли под лед в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке.

Дмитрий Санников