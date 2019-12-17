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Ледяной ад и каток на дороге – синоптики дали прогноз

снег, зима

Погода в среду сильно и резко ухудшится, сообщает DEITA.RU.

Такой прогноз дает «Примпогода». На начало неделе в крае наблюдалось небывалое потепление – к примеру, во Владивостоке во вторник днем столбики термометров поднимались до +3 - +5 градусов Цельсия. Ниже ноля температура опускалась только на северо-востоке.

Однако, завтра на край снова обрушится циклон из Китая, принеся с собой сильный ветер. Резкое изменение температуры и влажности воздуха спровоцирует гололедицу на дорогах  - синоптики предупреждают, что на дорогах следует быть особенно осторожными.

Похолодание начнется уже вечером 17 декабря, окончательно вступая в свои права ближе к ночи.

Снега или дождя в среду быть не должно, однако, резкое похолодание будет заметно большинству жителей края. Ночью будет от -7 до -12, в горных районах до -17 градусов. Кроме того, усилится северный ветер.

Александра Маслова

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