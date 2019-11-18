Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

Многие города Приморья превратились в ледяной аттракцион, сообщает DEITA.RU.

Так, в Уссурийске люди не могут выбраться из города

"С 6 утра пытаюсь добраться до Владивостока!". В Большом Камне жители жалуются на отсутствие дорожной техники на дорогах и стандартное отключение света. Автомобилисты массово улетают в кюветы.

В Партизанске, Находке ситуация ничем не лучше - снег продолжает идти.

"Начиная с серебряного перевала до Владивостока ужас! Липкий снег, дворники плохо справляются, скользкая дорогая от слякоти!" - жалуются автолюбители.

Единственным посыпанным участком по федеральной трассе пока является Штыково.

Тем временем в дальневосточной столице пробки достигли 10 балов, в школах отменяют занятия.