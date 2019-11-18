Новости
Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем
18 Ноябрь 2019, 10:43
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
18 Ноябрь 2019, 10:40
Такси столицы взвинтили цены до небес
18 Ноябрь 2019, 10:21
Tele2 запустила совместную акцию с Huawei
18 Ноябрь 2019, 10:08
Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика
18 Ноябрь 2019, 10:06
Школы и детсады Владивостока все-таки открылись
18 Ноябрь 2019, 09:56
Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
18 Ноябрь 2019, 09:56
Важные трассы закрыты для проезда в столице
18 Ноябрь 2019, 09:50
Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
Многие города Приморья превратились в ледяной аттракцион, сообщает DEITA.RU.
Так, в Уссурийске люди не могут выбраться из города
"С 6 утра пытаюсь добраться до Владивостока!". В Большом Камне жители жалуются на отсутствие дорожной техники на дорогах и стандартное отключение света. Автомобилисты массово улетают в кюветы.
В Партизанске, Находке ситуация ничем не лучше - снег продолжает идти.
"Начиная с серебряного перевала до Владивостока ужас! Липкий снег, дворники плохо справляются, скользкая дорогая от слякоти!" - жалуются автолюбители.
Единственным посыпанным участком по федеральной трассе пока является Штыково.
Тем временем в дальневосточной столице пробки достигли 10 балов, в школах отменяют занятия.