На дорогах появится новый ГОСТ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Для автолюбителей, которым приходится ездить через заснеженные и заледеневшие трассы в особенности в зимний период, готовят нововведение.

Российские эксперты, занимающиеся научными исследованиями в области строительства дорог, собираются прописать отдельные требования к возведению и обслуживанию таких дорог в зимний период.

Согласно предложению экспертов, все трассы могут поделить на несколько отдельных классов, каждый из которых будет отличаться друг от друга параметрами частоты, интенсивности и особенностями местности, пригодными для их эксплуатации.

Покрытия будут разделяться на те, что полностью состоят изо льда или тех, кто наморожены послойно. Также появится классификация дороги из плотного снега и даже дороги, проложенные по замерзшим рекам и озерам.

Дмитрий Шевченко

