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«Леера-шампура» - иномарку «размотало» по дороге
Серьезное ДТП произошло недалеко от Золотого моста во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Как отмечают в городском паблике, автомобиль Nissan Teana ехал со стороны Окатовой в сторону Золотого моста, когда потерял управление.
«Машину стало «мотать» по всей дороге, потом она снесла леера и вылетела на встречную полосу. В это же время там ехал Honda Fit, в которого прилетели «ошмётки» лееров», - пишут очевидцы происшествия.
Отмечается, что Ниссан продолжило «мотать» по трассе, пока он не врезался в леера.
В результате аварии водитель «Ниссан» погиб – его проткнуло частью леерного ограждения. Кроме того, пострадали пассажиры транспортного средства – одно из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, молодой человек подрабатывал в частном извозе и вез двух пассажиров в центр города.
Многие подписчики винят в трагедии леерные огражения – хлипкие, но довольно острые.
Когда подобные «леера-шампура» решили установить, вы чем думали? Как эти хилые металлические заграждения могут остановить автомобиль или хотя бы выдержать удар? Это только для пешеходов? Это тротуар или практически трасса?
Александра Маслова