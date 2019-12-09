«Леера-шампура» - иномарку «размотало» по дороге

Серьезное ДТП произошло недалеко от Золотого моста во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в городском паблике, автомобиль Nissan Teana ехал со стороны Окатовой в сторону Золотого моста, когда потерял управление.

«Машину стало «мотать» по всей дороге, потом она снесла леера и вылетела на встречную полосу. В это же время там ехал Honda Fit, в которого прилетели «ошмётки» лееров», - пишут очевидцы происшествия.

Отмечается, что Ниссан продолжило «мотать» по трассе, пока он не врезался в леера.

В результате аварии водитель «Ниссан» погиб – его проткнуло частью леерного ограждения. Кроме того, пострадали пассажиры транспортного средства – одно из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, молодой человек подрабатывал в частном извозе и вез двух пассажиров в центр города.

Многие подписчики винят в трагедии леерные огражения – хлипкие, но довольно острые.

Когда подобные «леера-шампура» решили установить, вы чем думали? Как эти хилые металлические заграждения могут остановить автомобиль или хотя бы выдержать удар? Это только для пешеходов? Это тротуар или практически трасса?

Александра Маслова