telegr wh call

Новости

Размер со значением: кому жить в студии

9 Декабрь 2019, 10:00

Росстандарт сделал заявление о новом документе на автомобиль

9 Декабрь 2019, 09:45

«Леера-шампура» - иномарку «размотало» по дороге

9 Декабрь 2019, 09:33

«Не пускайте детей»: владивостокцев пугают минированием школ

9 Декабрь 2019, 09:11

Алексей Тимченко: «Активное участие предпринимателей Приморья в профильных исследованиях бизнеса – залог более грамотных управленческих решений в экономике региона»

9 Декабрь 2019, 09:00

Сбербанк сделал подарок пользователям приложения

9 Декабрь 2019, 08:30

Депутаты отдадут средства маткапитала «частникам»

9 Декабрь 2019, 07:30

Синоптики обещают дождь и сильный ветер в декабре

9 Декабрь 2019, 06:25

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Леера-шампура» - иномарку «размотало» по дороге

леера

Серьезное ДТП произошло недалеко от Золотого моста во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в городском паблике, автомобиль Nissan Teana ехал со стороны Окатовой в сторону Золотого моста, когда потерял управление.

«Машину стало «мотать» по всей дороге, потом она снесла леера и вылетела на встречную полосу. В это же время там ехал Honda Fit, в которого прилетели «ошмётки» лееров», - пишут очевидцы происшествия.

Отмечается, что Ниссан продолжило «мотать» по трассе, пока он не врезался в леера.

В результате аварии водитель «Ниссан» погиб – его проткнуло частью леерного ограждения. Кроме того, пострадали пассажиры транспортного средства – одно из них госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По предварительным данным, молодой человек подрабатывал в частном извозе и вез двух пассажиров в центр города.

Многие подписчики винят в трагедии леерные огражения – хлипкие, но довольно острые.

Когда подобные «леера-шампура» решили установить, вы чем думали? Как эти хилые металлические заграждения могут остановить автомобиль или хотя бы выдержать удар? Это только для пешеходов? Это тротуар или практически трасса?

Александра Маслова

Читайте также:

Мост рухнул под тяжестью большегруза

Дети все чаще гибнут в авариях – ГИБДД бьет тревогу

Жесткое ДТП собрало четыре авто - фото

Популярное

Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца

Решение Рособрнадзора уничтожит высшее образование

Свершилось: 31 декабря объявили выходным

Фото: въезд в известный торговый центр блокирован
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...