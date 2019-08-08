На концерте популярной группы произошел пожар, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Рамблер.

В Риге шестого августа в ходе концерта Rammstein на пиротехническом шоу загорелись декорации. Инцидент произошел на острове Луцавсала.

Организаторы мероприятия устранили возгорание, распространение огня не было допущено.

В этот раз известная многим группа зажгла не только в переносном смысле, но и в прямом. Немецкий музыкальный коллектив выступал с песней Ich Will, когда декорации начали гореть. Очевидцы засняли этот момент в конце песни.

Несмотря на случившееся, исполнители песню не прервали. Пламя было потушено организаторами. Зрителям произошедшее на концерте впечатление не испортило.

Анастасия Туркова