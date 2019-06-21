Автоконцерн США Ford ищет покупателей на торгах для своих заводов, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ. Речь идет о тех, которые находятся в Ленинградской области и Татарстане. Кредит перед Внешэкономбанком выплачен, и для процедуры проведения торгов помех нет.

Всеволожский завод прекратил работу на днях, больше половины –тысяча сотрудников – уволились. На очереди Елабужский завод в Татарстане.

Ford не станет продолжать выпуск легковых автомобилей в России, переходя на коммерческий легкий транспорт.

Решение принято после ужесточения законодательства в европейских странах и нестабильностью рынке, связанной с предстоящим Brexit.

Анастасия Туркова