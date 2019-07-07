В Находке сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу из автомобиля, сообщили DEITA.RU в управлении Росгвардии Приморья.

Сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны Находки поступил в полночь. Сторож ТСЖ, расположенного на Находкинском проспекте, активировал сигнализацию, когда услышал шум на придомовой территории.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники группы задержания вневедомственной охраны и приступили к осмотру местности. Вскоре росгвардейцы заметили повреждения на багажнике припаркованного во дворе автомобиля марки Тойота Королла. В салоне седана находился мужчина, который не смог предоставить стражам порядка документы, удостоверяющие права владения автомобилем.

Мужчина, 49-летний местный житель, задержан на месте преступления. О происшествии сотрудники вневедомственной охраны сообщили в отдел полиции.

Накануне стала известна статистика по угону автомобилей. Лидерами среди непопулярных авто, игнорируемых мошенниками, стали Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, Volvo XC40 и LADA XRay, а также Volkswagen Touareg. Кроме них угонщики обходят Audi Q5 и BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur.

Дмитрий Санников