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Легкие как у рабочего завода: заболевание от вейпов нашли ученые

электронная сигарета

Власти США намерены запретить практически все виды электронных сигарет в стране из-за их опасности для здоровья, сообщает DEITA.RU.

Очередное подтверждение опасности курения электронных  сигарет нашла международная группа ученых. Как пишет РИА Новости со ссылкой на научное исследование в журнале European Respiratory Journal, опасное заболевание нашли у 49-летней женщины, которая увлекалась курением вейпа.

Так, легкие пациентки были похожи на легкие рабочего на предприятии тяжелой промышленности, который много лет вдыхал пыль тяжелых металлов. Такие симптому ведут к фиброзу легких и хроническому кашлю.

Однако женщина на работала на подобных производствах. Ученые сделали вывод, что металл в легких – от нагревания спирали внутри вейпа.

Ранее уже сообщалось, что несколько человек умерли от болезней легких, которые были связаны с курением вейпов. Дональд Трамп уже заявил, что намерен запретить почти все виды электронных сигарет.

Елена Миронова

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