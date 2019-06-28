Как сделать так, чтобы двери авто снова закрывались легко и без необходимости хлопать ими резко, сообщает DEITA.RU.

Возьмите большую крестовую отвёртку и ослабьте болты замка в боковой стойке. Если замок в боковой стойке кузова немного ослаблен, замок в двери слегка сдвинет его в сторону – как раз в то положение, в котором дверь будет лучше всего закрываться.

Не перестарайтесь: замок в стойке может уйти далеко. Попробуйте поэкспериментировать, немного сдвигая его вверх, вниз и в стороны. Вы почувствуете нужное положение – дверь снова будет закрываться легко. Что и требовалось.

Анастасия Туркова