Как прожить на пенсию? Этот вопрос задают себе миллионы россиян. Но если воспользоваться советами от чиновников, то получается – легко и беззаботно. К подобным выводам пришёл корреспондент DEITA.RU, сопоставив их цитаты, стоимость продуктов, услуг ЖКХ, лекарств и минимальные пенсионные выплаты.

Если взять за основу минимальные пенсионные выплаты в Приморье по состоянию на 2019 год, получится сумма 9 988 рублей. Округляем до 10 тысяч для ровного счёта и наслаждаемся жизнью!

Итак, чтобы оплатить коммунальные услуги в однокомнатной квартире (даже зимой) нам потребуется порядка 3000 рублей. Все остальное – от лукавого. Отлично, остаётся ещё целых семь тысяч рублей!

Следующая статья расходов – питание. Ну, тут всё предельно просто. Во-первых, следует помнить, что много кушать – вредно. Это приводит к таким недугам, как диабет, ожирение и зашлакованность организма. Если верить учёным, то человеку, чтобы наесться, нужна порция пищи размером с ладошку. Насыпаем крупы – и вот наша «птичка» сыта. Таким образом в месяц мы сможем ограничиться всего несколькими крупами – по одному килограмму риса, гречки, овсянки и перловой крупы. Это нам выльется в сумму около 150 рублей.

Просто так кушать кашу не хочется, тем более маслом её не испортить! Берём заменитель сливочного масла всего за 30 рублей – на месяц вполне хватит.

Из куриных лапок можно сварить наваристый бульон, туда бросить пару картошин. Кстати, картофеля много не понадобится – в месяц можно ограничиться тремя килограммами, тем более не забываем, сколько крупы мы накупили! Складываем лапки с картофелем, получаем ещё порядка 150 рублей.

Чуток растительного масла, девяток яиц, лук и морковка – вот ещё 250 рублей. Укроп и петрушку вырастим на подоконнике сами, кислорода в доме больше, опять же – одни плюсы.

Хлеба хватит булок пять в месяц. Молока пять литров – его мы приобретём по акции, за 53 рубля за литр (или за 900 мл, но кто на это вообще смотрит, правда?). Итого смело плюсуем 435 рублей.

Купим ещё чай и сахар, прибавим ещё 150 рублей. Конфеты – вредно, пирожные – приторно, мороженое – холодно. Подводим итоги – чтобы не умереть с голоду, пенсионеру в месяц нужно 1165 рублей.

Осталось чуть менее шести тысяч на безбедную старость! Ах, только вот тапочки истоптались, придётся выложить 1500 на обувь, и… так и быть, можно купить новый халат. Итого минус 2000 рублей, а мы всё ещё на коне – в запасе почти 4000 рублей.

А вот теперь начинается самое сложное – нужно придумать, куда же их потратить, ведь вот-вот «капнет» следующая пенсия! На проезд нам не нужно – в старости зачем вообще куда-то из дома выходить? А если в гости позовут – пешком прогуляемся – для здоровья полезно.

Лекарства нам не нужны – помним про полезную еду в небольших количествах и пешие прогулки. Телевизор портит зрение, поэтому его включать не потребуется – сплошная экономия – и кабельное не нужно, и электричество не тратится.

Придётся отложить эти четыре тысячи (а это, стоит заметить, почти половина пенсии!) на поездку в «ДиснейЛенд» – ведь для полного счастья осталось лишь его посетить. Сложно всё-таки живётся пенсионерам в России – хоть бы инструкцию к деньгам прикладывали - куда можно их тратить…

Стоит отметить, что в свое время премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, как можно прожить на пенсию в восемь-десять тысяч рублей. Он сказал, что главная задача пенсионера — повысить своей доход. Тут стоит отметить, что речь идет не о пенсиях, а именно о доходе. Грубо говоря, председатель правительства отправил всех работать.

Отличилась в прошлом году и бывший министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что прожить легко можно на 3,5 тысячи рублей. Здесь стоит отметить, что местный депутат Николай Бондаренко даже «поддержал» коллегу и питался месяц на указанную сумму. Правда он похудел и приболел, после чего заявил, что этой суммы недостаточно.

Софья Корф