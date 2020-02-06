Легковые автомобили подорожали в России

В России по итогам 2019 года выросли цены на автомобили, сообщает ИА DEITA.RU. Цены поднялись в среднем на 8-10%.



Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования Объединения автопроизводителей России и Russian Automotive Market Research, в среднем легковушку в прошлом году можно было купить за 1,6 млн рублей. Это на 9,6% больше, чем в 2018 году.

Эксперты предупреждают, что в 2020 году рост цен может пойти быстрее: с января производители начали поднимать цены. Основная причина – рост ставок по утильсбору на 100 и более процентов. Также на цене скажется эпидемия коронавируса в Китае, из-за которого встало производство автомобилей и комплектующих.

Интересно, что в 2019 году подорожали и российские автомобили на 6,1% - до 665 тысяч рублей. Выросли и цены на грузовики отечественной сборки.