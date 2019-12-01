Лей, не жалей: улицы проливают реагентами

Вечером 30 ноября во Владивостоке началась работа по обработке дорог жидкими химическими реагентами и песко-солевой смесью, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) вышла на улицы города в 22 часа. Все участки дорог открыты для движения автотранспорта.

Как сообщают из оперативного штаба, снегоуборочные комплексы работают сейчас на проспекте 100-летия Владивостока и проспекте Острякова, на улицах Вилкова, Калинина, Светланской, Марины Расковой, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Прапорщика Комарова, Шилкинской, Русской, Зои Космодемьянской и других. Также противогололёдными материалами обрабатывают трассы Седанка – Патрокл, Дальхимпром-Горнастай и прочие важные проезды.

Особое внимание уделяют сложным спускам и подъемам – их дополнительно обрабатывают химреагентами и песко-соляной смесью. Значительно затрудняет работу спецтехники припаркованный вдоль дорог транспорт.