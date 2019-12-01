telegr wh call

Новости

Масштабные отключения электричества в столице: адреса

1 Декабрь 2019, 07:04

Китайцы делают бизнес на снеге

1 Декабрь 2019, 06:14

Поставки жизненно важных лекарств обещают в следующем году

1 Декабрь 2019, 05:27

Захарова раскрыла, за что преследуют российские СМИ

1 Декабрь 2019, 04:28

«Аэрофлот» не пришлет СМС о начале посадки

1 Декабрь 2019, 03:13

Лей, не жалей: улицы проливают реагентами

1 Декабрь 2019, 02:19

Врач советует не есть красную икру ложками каждый день

1 Декабрь 2019, 01:21

Путин собирает бизнесменов на разговор

1 Декабрь 2019, 00:24

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Лей, не жалей: улицы проливают реагентами

реагент

Вечером 30 ноября во Владивостоке началась работа по обработке дорог жидкими химическими реагентами и песко-солевой смесью, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) вышла на улицы города в 22 часа. Все участки дорог открыты для движения автотранспорта.

Как сообщают из оперативного штаба, снегоуборочные комплексы работают сейчас на проспекте 100-летия Владивостока и проспекте Острякова, на улицах Вилкова, Калинина, Светланской, Марины Расковой, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Прапорщика Комарова, Шилкинской, Русской, Зои Космодемьянской и других. Также противогололёдными материалами обрабатывают трассы Седанка – Патрокл, Дальхимпром-Горнастай и прочие важные проезды.

Особое внимание уделяют сложным спускам и подъемам – их дополнительно обрабатывают химреагентами и песко-соляной смесью. Значительно затрудняет работу спецтехники припаркованный вдоль дорог транспорт.

Читайте также:

Кубай не обманул: снег идет в Приморье

Владивосток покидают даже борцы за власть советов

Морозы идут на Приморье

Популярное

Светлое будущее снова откладывается

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

Кубай не обманул: снег идет в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...