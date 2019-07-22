Власти собираются сделать послабление в сфере закупки льготных лекарств, сообщает DEITA.RU.

Региональное руководство могут получить право закупать лекарственные препараты для льготных категорий граждан на следующий год на сумму, не превышающую полугодовой лимит.

Соответствующую возможность хотят рассмотреть депутаты Госдумы согласно сообщению "Парламентской газеты".

Инициатива законотворцев призвана решить проблему нехватки лекарств для льготных категорий граждан.

По словам авторов идеи, сейчас в период с марта по середину июля отсутствует возможность обеспечения граждан лекарственными средствами, что может привести к социальной напряжённости.

Таким образом, предложение депутатов позволяет осуществлять закупки лекарственных препаратов для льготников без доведённых лимитов финансирования.

Дмитрий Шевченко