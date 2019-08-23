«Лекарства или деньги»: льготникам дают выбор
Приморские льготники могут получить дорогостоящие лекарства бесплатно
Более 135 тысяч федеральных льготников Приморья имеют право на получение бесплатных лекарств. Это касается таких заболеваний, как гипертония, рак, бронхиальная астма, диабет, гематологических и ревматологических заболеваний и другие. Но чтобы это произошло, необходимо успеть определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2020 год, сообщает DEITA.RU.
На это у приморцев есть всего месяц. Чтобы известить о своем выборе, достаточно подать заявление до 1 октября этого года, и уже с первого января оно вступит в силу. А подать заявление можно, не выходя из дома: вы можете воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг, МФЦ, зайти на сайт Пенсионного фонда России. Также вы всегда можете лично обратиться в территориальный орган фонда по месту регистрации или проживания, пояснили специалисты.
Сегодня в крае зарегистрировано около 135 тысяч федеральных льготников. Каждый из них может выбрать: бесплатно получать лекарственные препараты или компенсацию за них. Сумма компенсации на сегодняшний день составляет 863,7 рубля в месяц. Тогда как средняя стоимость льготного лекарства для льготника - 4,6 тысяч рублей. Несмотря на это, почти 100 тысяч приморских льготников в прошлом году выбрали деньги.
«Порой людей просто не достаточно информируют, поэтому они выбирают деньги, тем более, что иногда лекарств нет в наличии, но их всегда быстро доставляют под заказ. А когда люди узнают, сколько стоят препараты, а они могут стоит и 10, 50, даже 200 тысяч рублей, то, конечно, мнение меняется. А кто-то просто не подозревает, что может заболеть серьезным недугом, и думают, - уж лучше 800 рублей каждый месяц, чем «ненужная» льгота», - рассказала Ольга Яковлевна Перова, главный врач Поликлиники №1 Владивостока.
«Конечно, лучше для пациента выбирать льготные лекарства. Болезнь может прогрессировать, и медикаменты будут заменяться более дорогостоящими. А есть и такие препараты, стоимость которых очень высокая, поэтому не каждая семья сможет себе позволить их приобрести. А денежная компенсация в данном случае не покроет и половины расходов», - отметила Светлана Николаевна Бениова, главный врач "больницы рыбаков" - Краевой Клинической больницы №2.
Если человек откажется от получения полного набора социальных услуг либо его лекарственной составляющей, то он не сможет рассчитывать на бесплатные препараты, поэтому покупать лекарства придется самостоятельно.
Такие льготы приморцам доступны в том числе благодаря государственной программе «Развития здравоохранения Приморского края».
Екатерина Кононенко