Более 135 тысяч федеральных льготников Приморья имеют право на получение бесплатных лекарств. Это касается таких заболеваний, как гипертония, рак, бронхиальная астма, диабет, гематологических и ревматологических заболеваний и другие. Но чтобы это произошло, необходимо успеть определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

На это у приморцев есть всего месяц. Чтобы известить о своем выборе, достаточно подать заявление до 1 октября этого года, и уже с первого января оно вступит в силу. А подать заявление можно, не выходя из дома: вы можете воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг, МФЦ, зайти на сайт Пенсионного фонда России. Также вы всегда можете лично обратиться в территориальный орган фонда по месту регистрации или проживания, пояснили специалисты.

Сегодня в крае зарегистрировано около 135 тысяч федеральных льготников. Каждый из них может выбрать: бесплатно получать лекарственные препараты или компенсацию за них. Сумма компенсации на сегодняшний день составляет 863,7 рубля в месяц. Тогда как средняя стоимость льготного лекарства для льготника - 4,6 тысяч рублей. Несмотря на это, почти 100 тысяч приморских льготников в прошлом году выбрали деньги.

«Порой людей просто не достаточно информируют, поэтому они выбирают деньги, тем более, что иногда лекарств нет в наличии, но их всегда быстро доставляют под заказ. А когда люди узнают, сколько стоят препараты, а они могут стоит и 10, 50, даже 200 тысяч рублей, то, конечно, мнение меняется. А кто-то просто не подозревает, что может заболеть серьезным недугом, и думают, - уж лучше 800 рублей каждый месяц, чем «ненужная» льгота», - рассказала Ольга Яковлевна Перова, главный врач Поликлиники №1 Владивостока.

«Конечно, лучше для пациента выбирать льготные лекарства. Болезнь может прогрессировать, и медикаменты будут заменяться более дорогостоящими. А есть и такие препараты, стоимость которых очень высокая, поэтому не каждая семья сможет себе позволить их приобрести. А денежная компенсация в данном случае не покроет и половины расходов», - отметила Светлана Николаевна Бениова, главный врач "больницы рыбаков" - Краевой Клинической больницы №2.

Если человек откажется от получения полного набора социальных услуг либо его лекарственной составляющей, то он не сможет рассчитывать на бесплатные препараты, поэтому покупать лекарства придется самостоятельно.

Такие льготы приморцам доступны в том числе благодаря государственной программе «Развития здравоохранения Приморского края».

Екатерина Кононенко