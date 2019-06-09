Минздрав России поддержал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств через Интернет, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявила на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина.

Сейчас в России напрямую в Интернете продавать лекарства запрещено. Аптечным организациям разрешается лишь размещать каталоги в Сети, по которым граждане могут заказать лекарства. При этом забрать заказ покупатель обязан в аптеке самостоятельно.

Законопроект по разрешению продажи безрецептурных лекарств дистанционным способом уже имеется. Принят он был Государственной Думой в первом чтении еще в декабре 2017 года и с тех пор «подвис». Важно отметить, что документ разрешает онлайн-продажу безрецептурных лекарств и запрещает такие операции с препаратами рецептурными.

По словам Елены Максимкиной, законопроект в ближайшее время будет рассматриваться и готовиться ко второму чтению. При этом еще не определено кто именно будет доставлять лекарства. Как считает директор департамента Минздрава России, ответственность за качество доставки будет нести фармацевтическая организация, которая будет обладать этим сайтом. Но по поводу квалификации специалиста вопрос еще открыт.

Накануне стало известно о новых требованиях Минздрава по подтверждению качества лекарственных препаратов. Фармацевты опасаются, что выполнение новых требований увеличит издержки, сроки вывода современных лекарств на рынок, и негативно отразятся как на бизнесе, так и на потребителях.

Дмитрий Санников