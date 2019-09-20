Лекарства в российских больницах станут бесплатными

В России грядёт масштабная реформа здравоохранения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Лента.ру".

Представитель Минздрава России Виталий Омельяновский раскрыл изданию детали предстоящей реформы в сфере медицины, которая должна привести к тому, что все лекарства в российских больницах в ходе процесса лечения больных будут предоставляться им совершенно бесплатно.

По словам эксперта, на данный момент прорабатывается концепция сохранения года качественной жизни. Её идея заключается в том, чтобы с помощью медикаментов поддерживать состояние человека на уровне здорового.

Осуществление данной идеи обойдётся российскому бюджету ежегодно в большие и круглые суммы. По оценкам экспертов, в зависимости от тяжести заболеваний на каждого больного человека может понадобиться от миллиона до десятков миллионов рублей для обеспечения его необходимыми препаратами.

При этом, специалисты подчёркивают, что главной целью данной программы станет сохранение именно качественной жизни после лечения.

Дмитрий Шевченко