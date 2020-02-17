Лекарство от коронавируса запустили в производство в Китае

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает ИА DEITA.RU.

Как говорится в заявлении правительства в соцсети WeChat, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

Отмечается, что лекарство, которое в воскресенье было запущено в производство, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir, во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.