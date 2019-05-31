Мошенники продали пенсионеру из Владивостока лекарств от всех болезней, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем пожилому жителю одного из домов в пригороде позвонили неизвестные и представились работниками медицины. Неизвестные стали предлагать пенсионеру новое чудодейственное лекарство, которое может излечить чуть ли не все болезни.

По словам 76-летнего мужчины, он настолько поверил «медикам», что согласился купить препарат, а затем пошел в банк и перевел на указанный счет 30 тысяч рублей.

После этого ему больше никто не звонил, а посылку с лекарством он так и не дождался. Когда пенсионер понял, что он стал жертвой мошенников, то сообщил о происшествии в полицию.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личности мошенников устанавливаются.

Ранее прошла информация о том, что на уловки мошенников попалась пожилая жительница дальневосточной столицы, которой позвонил неизвестный на домашний телефон и заявил об аварии с участием ее родного сына. Также мужчина сказал, что если старушка хочет избавить родственника от уголовного преследования, она должна перечислить полмиллиона рублей и указал счет.

Игорь Бегунов