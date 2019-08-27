Владивосток оправдывает звание культурной столицы Дальнего Востока. Все жители и гости города смогут посетить лекции о поэтах серебряного века, сообщает DEITA.RU.

28 и 29 августа в музее имени В.К. Арсеньева пройдут уникальные лекции, посвящённые русским поэтам серебряного века. Загадочным творцам, произведения которых оставили след в мировой поэзии. Слушатели смогут узнать интересные особенности из биографии Мандельштама, почему его стихи о любви превращаются в стихотворения об античности. А так же, как Маяковский относился к моде, и что же такое красота, по мнению поэта.

Лекции будут читать Александр Бондарев, научный сотрудник Приморского музея, и Марина Краснова, руководитель Дома И.С. Остроухова в Трубниках, отдела Государственного литературного музея имени В.И. Даля.

Записаться на лекции и получить дополнительную информацию можно в музее.

Напомним, что по поручению президента России во Владивостоке откроют новый Музей истории Дальнего Востока, который появится на базе Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, который будет передан в федеральную собственность, и музея-заповедника "Владивостокская крепость". По мнению экспертов, новый статус благоприятно отразится на репутации и популярности музея Арсеньева – культурной гордости.

Екатерина Кононенко