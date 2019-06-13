Dpskontrol_125rus публикует информацию об эвакуации машин с места, не предназначенного для парковки. При этом они не тронули Лексус, что возмутило граждан, сообщает DEITA.RU.

«Уехал с Черёмушек», - передает подписчик, - «Главное, лексус стоит первый на эвакуацию – его не тронули. Забрали вторую по счету машину, которая попроще.»

Местный житель указал на два таких случая и прикрепил фото. Машины еще и не закрепляют – добавляет автор публикации.

«В лексусе сидит инспектор и ловит "на живца" приманивает», «Да они берут что полегче: все убитые, жалеют гидравлику!», «Итог следующий: надо пересаживаться на лейки всем», «Надо просто парковаться в специально отведенном месте. Там прекрасная парковка под зданием, к тому же с бесплатным временем. Из-за горе-парковщиков там вечно пробки», - отозвались пользователи в Сети.

Анастасия Туркова







