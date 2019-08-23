На центральной площади Владивостока состоялась раздача нагрудных лент в виде триколора - символа Российской федерации, сообщает DEITA.RU.

День флага празднуется ежегодно 22 августа, в этом году Владивосток отмечает событие три дня. Напомним, в первый день на здании администрации Приморского края заменили полотнище флага, водрузив более крепкого «именинника» на шпиль. Помимо этого, в разных районах города и края состоялись концертные программы.







Во второй день праздника погода благоволила горожанам - долгожданное солнце выглянуло из-за туч. В погожий день жителей и гостей Владивостока поздравили лентой выполненной в цветах флага России. По словам волонтёров, празднование дня такого яркого символа России – важный момент для россиян. Однако не во всех регионах России этому уделяется должное внимание. Жительница Камчатского края сообщила, что у них не празднуют праздник столь широко, несмотря на то, что она проживает в военном городке и патриотические мотивы были бы особенно ценны в поселении.

Прохожие улыбаются, принимая сюрприз. Туристы из стран Азии, которые традиционно делают снимки на фоне памятника Борцам за власть советов также с удовольствием принимают ленту. Некоторые не прочь пообщаться и больше узнать о государственном символе России.



Волонтёры отмечают, что каждый цвет флага несёт для них особые ассоциации с россиянами и их духом - белый – благородство, синий – верность, красный – мужество. Всего на мероприятии было подарено порядка пятисот нагрудных лент.

Софья Корф