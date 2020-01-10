Леонардо ди Каприо спас тонущего мужчину

Француз 11 часов пробыл в морской воде, выпав за борт. Мужчину спасла яхта голливудского актера Леонардо ди Каприо, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Daily Mail, капитан яхты, на которой путешествовали актер и его девушка Камила Морроне, получил сообщение, что за борт лайнера выпал 24-летний молодой человек. Произошло это в водах Карибского моря, примерно накануне Нового года, в конце декабря. Именно тогда знаменитость вместе со своей избранницей решили провести путешествие к одному из островов архипелага.

Ди Каприо одобрил изменение маршрута и начало спасательных розысков пострадавшего. Экипаж яхты сумел отыскать и спасти мужчину – отмечается, что гражданин Франции, упавший за борт, пробыл в море не менее 10 часов.

Отмечается, что судно голливудского актера было единственным, которое откликнулось на призыв о помощи.

Напомним, что имя актера ранее звучало и в деле о «китовой тюрьме». Отмечается, что голливудские звезды, такие, как Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон, заинтересовались делом о плененных млекопитающих.

Александра Маслова