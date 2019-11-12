Леопарды бегают по приморским дорогам

В Приморье полицейские провели акцию с говорящим названием «Сбавь скорость на Земле леопарда». Правоохранители объяснили автомобилистам, что у последних - есть большие шансы встретить на проезжей части пятнистых хищников. Стражи правопорядка напомнили, что превышение скоростного режима может быть опасно как для людей, так и для дальневосточного леопарда, сообщает DEITA.RU

Акцию разъяснительного характера провели в поселке Славянка, Хасанского района Приморья. Инициатива по проведению мероприятия лежит на плечах районного ОГИБДД ОМВ. Чтобы событие не потеряло в увлекательности, и запомнилось аудитории, к работе инспектора привлекли детей из славянского детского садика «Звездочка». Мальчишки и девчонки оказались неравнодушными к судьбе дальневосточного леопарда. С раскрашенными лицами, на манер хищников, и в специальных сигнальных жилетах, они нарисовали красочные плакаты, на которых изображена пятнистая кошка. Так дети, искренне озабоченные судьбой дикой природы, привлекали внимание к проблеме. Кроме того, участники мероприятия вручали водителям особые памятки, рассказывали о леопардах и важности работы нацпарка - в сохранении популяции вымирающего хищника.

«Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий», – рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда», Виктор Бардюк. Он же добаивл, что опасаться леопарда человеку вовсе незачем – кошка редко без причины нападёт на двуногого хозяина планеты.





Общеизвестно, что в Хасанском районе находится национальный парк «Земля леопарда». Прямо у его границ проходит трасса Раздольное – Хасан. Отсюда и последствия: ежегодно на дороге фиксируют краснокнижных кошек. Только в октябре 2019-го в районе села Краскино очевидцы заметили сразу трех редких зверей. Именно ради повышения правосознания автолюбителей стражи закона и напоминали им о необходимости соблюдения базовых правил ПДД. В первую очередь, скоростного режима.

Директор нацпарка также отметил, что на этом участке трассы водителям, несмотря на все остальные меры предосторожности, следует еще и помнить о том, где они едут. Ведь рядом, прям у обочины, может пробегать самая редкая крупная кошка на планете Земля.