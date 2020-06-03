Лес рубят - люди кричат: очередной строительный скандал во Владивостоке

2 июня в прокуратуру Приморья поступило заявление от жителя Владивостока с жалобой на вырубку лесного массива возле дома № 81 на улице Нейбута, сообщает ИА DEITA.RU. Заявитель указал в своём обращении, что вырубка деревьев является незаконной, поскольку кроме дуба, берёзы и тополя в составе лесного массива есть и деревья, занесённые в Красную книгу: липа, бархат, лимонник, диморфант, граб и другие.

Обеспокоенный житель указал, что сплошная рубка ведётся бригадой из шести вальщиков с 9 утра, и наготове стоят автомашины с краном-балкой «для вывоза и сокрытия следов преступления…» В заявлении он оспаривает законность разрешения № 25-2-13/351 от 29.04.2020, выданного мэрией на вырубку зелёных насаждений, и просит прокурора «принять скорейшие меры по спасению леса, краснокнижных видов растений и прекращению этого беззакония».

Как сообщили ИА DEITA.RU в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, разрешение на снос зеленых насаждений было выдано в соответствии с административным регламентом. Все необходимые документы заявитель, ООО «ДВ Констракшен», предоставил. Объектов, занесённых в Красную книгу, на этом участке нет, как показала предварительная проверка местности перед одобрением заявления. Соответственно, у городской администрации не было оснований отказать застройщику в выдаче разрешения.

Но так как обращение по поводу этой вырубки было не единственным, на место вырубки выехали специалисты Росприроднадзора и представитель мэрии. Они проверят, не нарушил ли застройщик границы территории, на которой ему разрешили строить новый объект. Также будут тщательно проверены доводы жителей о наличии и вырубке краснокнижных деревьев.

Но если окажется, что редких растений на участке нет, жителям дома № 81 на Нейбута придётся любоваться не лесом, а очередным ЖК. Объект, к возведению которого готовится «ДВ Констракшен», носит название «Жилой комплекс «Южный», его адрес – Нейбута, 135.