Лесную экономику Дальнего Востока рушит торговая война Китая и США

Объем рынка лесной отрасли на Дальнем Востоке (и Приморья, в том числе) почти достиг исторического минимума за последнее десятилетие: за 2019 год заготовлено не более 5 миллионов кубометров сырья. Кроме новых правил и квот, «лесовикам» мешают и внешние проблемы, в том числе – торговая война США и КНР, сообщает DEITA.RU.

Еще с начала уходящего года цены в Поднебесной – на импортные лесоматериалы всех видов – упали на 25%. Что очевидным образом сказалось на отрасли в ДФО, ведь для округа именно Восточная Азия всегда была и остается главным «клиентом». Последствия китайского «лесного демпинга» таковы, что за 11 месяцев 2019-го лесопромышленный экспорт Дальнего Востока упал на 20%, а к началу 2020-го эксперты пророчат все 35%.

Накануне, в интервью «Российской газете», ситуацию с лесом описал, как «кризисную», председатель НКО «Ассоциация «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко. Он, в частности, отметил, что для отрасли в регионе, как ни парадоксально, не хватает самого леса.

«Сырьевая безопасность лесопромышленных предприятий в немалой степени зависит от правоприменительной практики в вопросах заготовки древесины. Но федеральные и региональные органы власти, надзорные органы и суды в разных регионах по-разному трактуют положения лесного законодательства», - пояснил он.

По мнению Ларисы Бутенко, президента Союза лесопроизводителей и деревопереработчиков, последний тезис Сидоренко – особенно актуален для Приморского края. Здесь, по словам женщины, имеющей колоссальный опыт в контексте отрасли, законы и правила лесопользования, как на федеральном, так и местном уровнях, часто принимаются импульсивно и не всегда – отталкиваясь от реалий рынка. Лариса Бутенко привела в качестве примера нашумевший в Приморье запрет (и последующее квотирование) на вырубку липы, и некоторых других пород деревьев.

«Да, конечно, у нас в среде «лесовиков» - есть свои проблемы с освоением ресурса. Это и харвестеры, которые уродуют просеку, и «корявое» лесовосстановление – надо хоть как-то обдуманно им заниматься, а не елочки сажать везде, где не попадя. Ну и административный ресурс не всегда приятно удивляет: то липу «заквотируют», то березу с елкой…», - рассказала корреспонденту DEITA.RU президент Союза лесозаготовителей и деревопереработчиков.

Одним из главных вызовов для отрасли в грядущем году Лариса Бутенко назвала «квоты на иностранную рабочую силу».

«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что квоты на привлечение рабочих из-за рубежа – почти раны нулю. А в Приморье, например, лишь один вуз вообще готовит специалистов такого профиля. Почему это плохо? Ну вот смотрите – оборудование, на котором мы работаем – китайское на 99%. Так сложилось исторически. И такой специалист, как «пилоточ» у нас – реально в цене. Мы своего на предприятии готовили 7 лет, и то подмастерьем устраивали к китайцам, чтобы учился пользоваться техникой. Без иностранной рабочей силы есть и будет тяжело», - добавила женщина.

Отдаляясь от «внешних» проблем экспортного рынка лесоматериалов, нельзя забывать и о рынке внутреннем – для ряда отраслей, например, сельского хозяйства, спасительным шагом нередко становится переориентирование на него. Однако в ходе того же интервью «РГ», председатель «Дальэкспортлеса» Александр Сидоренко отметил, пожалуй, главный фактор, удерживающий «лесовиков» на ДВ от такого решения.

«Он (внутренний рынок ДФО) фактически отсутствует. При населении ДФО в 8,3 миллиона человек годовая емкость рынка всего 2,74 миллиона кубометров. А, к примеру, в прошлом году заготовлен 21 миллион кубометров древесины. Причем на Дальнем Востоке самый низкий в стране показатель освоения расчетной лесосеки - 17 процентов, тогда как в среднем по РФ – 30», - подытожил эксперт.

Евгений Черемухин