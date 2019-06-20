В четверг, 20 июня, совет при президенте рассмотрит законопроект, подготовленный правительством, который кардинально изменит лесозаготовительную отрасль Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.



Согласно законопроекту с начала следующего года договоры на лесные участки смогут заключать только те заготовители, которые будут производить заготовку кругляка в объеме менее 50% от общего объема обработанной и реализованной продукции.

Заключать договоры смогут на условии, если осуществление заготовки древесины на арендуемом лесном участке будет происходить в объеме не менее 70% от допустимого объема изъятия древесины за два года подряд. Расчет количества древесины будет осуществляться не с момента подписания договора, а с экспертизы проекта освоения лесов.

Нарушение двух обязательств одновременно станет причиной для досрочного расторжения договора аренды. Такие участки будут предоставляться под инвестпроекты на три года, если в это время их не используют, то после трех лет участок можно предоставить на общих основаниях под иные цели.

Еще будет обсужден вопрос лесных участков, которые были предоставлены на 49 лет и не использовались в это время. Однако, если арендаторы будут вносить по 45 рублей за один кубометр, то расторгнуть договор будет нельзя.

Новые поправки продолжают последовательную политику по фильтрации игроков этого рынка, считают эксперты. Так, ранее DEITA.RU писало, что входной билет для инвестпроектов увеличили до нескольких миллиардов рублей. Такие средства скорей всего смогут инвестировать только иностранные компании, в том числе и китайские, которые являются основными приобретателями российского леса. Один из таких крупных проектов был поддержан полпредом президента Юрием Трутневым. Предполагается, что совместное предприятие будет перерабатывать до 3 млн кубометров леса и отвозить его в КНР.

Директор краевого департамента лесной отрасли ранее высказывал свои опасения по поводу многих инвестиционных проектов, благодаря которым кругляк покидает территорию страны и отправляется на переработку в КНР.

В Приморье лесная отрасль не раз оказывалась в центре коррупционных скандалов. Так, в поле зрения правоохранителей попал бывший руководитель департамента лесного хозяйства, которого обвинили в крупной взятке. Тем временем, по данным ученых ДВО РАН, край в настоящее время находится на пороге катастрофы, так как каждый лесной участок уже пройден вырубками по несколько раз, а ресурсная база при таком темпе будет потеряна в ближайшее десятилетие.

Иван Юрьев