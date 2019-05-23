Приморские чиновники рассказали одну из схем, благодаря которой в Китай уходит приморский "кругляк", вопрос подняли накануне, 22 мая, в ходе конференции «Бизнес у моря», сообщает DEITA.RU.

«Наш сосед (Китай – Прим. ред.) в прошлом году занял первое место по экспорту леса в мире», - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, отвечая одному из присутствующих предпринимателей, который хотел заручиться поддержкой администрации.

По словам бизнесмена, у него есть инвестиционный проект, деньги на проект, но вся проблема для него заключается в том, что он боится, что проекту не хватит ресурсов (древесины – Прим.ред.), поэтому под проект он просит несколько участков леса.

На что директор департамента лесного хозяйства Приморья Виталий Карпенко ответил, в последнее время реализация инвест-проектов вызывает много вопросов, потому что, кроме одной компании, на весь край нет ни одного положительного примера.

«В регулировании процессов есть «большая дыра», которой пользуются представители лесной отрасли. Государственные органы мониторят работу инвестиционных проектов до момента их самоокупаемости. Однако, как только предприятие вышло на самоокупаемость, то Минпромторг исключает его из перечня приоритетных и дальше не следит за его деятельностью. Как показывает практика, после этого заводы закрываются на лопату, потому что там устанавливают некачественное оборудование, и лес в круглом виде идет к нашему соседу, который держит первое место в мире по экспорту древесины», - отметил на пленарном заседании директор краевого департамента.

По его словам, данной схемой пользуются, чтобы не участвовать в прямой конкурентной борьбе за лесные участки. Он добавил, что вначале необходимо строить завод по переработке древесины, а только после этого участвовать в расторговке лесных участков.

«В концепции, о которой говорит представитель бизнеса, – слишком большой разброс участков, между которыми по 400 км расстояния. Им необходимо будет заключить огромное количество договоров аренды и освоения, предоставлять свыше 100 отчетов, проект больше похож на утопию. Все-таки участки необходимо компактно формировать», - заключил в итоге директор департамента.

Иван Крышан