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Лесные контрабандисты попались в Приморье

следственный комитет РФ

Контрабанду леса на 34 млн выявили на Дальнем Востоке

Дальневосточная транспортная прокуратура выявила контрабанду леса на 34 млн рублей во время проведения проверки, сообщает ИА DEITA.RU. 

Как сообщили в ведомстве, участник торговых отношений в Приморье оформил экспорт на подставную фирму. Преступление произошло в 2019 году. В результате материалы проверки направили в следком, который возбудил уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются. 

Напомним, что приморский лес экспортируется в Китай, который в 2019 году стал лидером по экспорту лесных изделий в другие страны. Согласно статистическим данным КНР в Поднебесную поставляется в три раза больше леса, чем прописано в статистических данных России. В Приморье для сохранения ценных пород деревьев запретили вырубку трех видов липы.

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