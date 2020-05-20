Лесные контрабандисты попались в Приморье

Дальневосточная транспортная прокуратура выявила контрабанду леса на 34 млн рублей во время проведения проверки, сообщает ИА DEITA.RU.



Как сообщили в ведомстве, участник торговых отношений в Приморье оформил экспорт на подставную фирму. Преступление произошло в 2019 году. В результате материалы проверки направили в следком, который возбудил уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что приморский лес экспортируется в Китай, который в 2019 году стал лидером по экспорту лесных изделий в другие страны. Согласно статистическим данным КНР в Поднебесную поставляется в три раза больше леса, чем прописано в статистических данных России. В Приморье для сохранения ценных пород деревьев запретили вырубку трех видов липы.