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Лесные пожары охватили регион
Лесные пожары в Приморском крае начали фиксировать уже недалеко от населенных пунктов, сообщает DEITA.RU, согласно информации паблика «Погода 25 регион».
«Палы в крае продолжаются. Михайловский район, 3 ноября», - гласит сообщение в социальной сети.
Многие местные жители отмечают, что тоже видели горящие леса и поля по дороге к местам отдыха.
«Начались палы, охота открылась. Очень печально». «Вчера были на рыбалке, на Прокурорке, так там тоже все горит. Страшно ужас», - делятся впечатлениями подписчики паблика.
«Были на отдыхе в Партизанском районе, в горах. Видно, как леса горят. В том месте было далеко от человеческого жилья, но все равно, страшно становится, даже когда вдали видишь», - делится жительница Приморья Валентина.
Отметим, что ранее синоптики сообщали, что осень в этом году выдалась сухой и без осадков. Это спровоцировало рост количества лесных пожаров в регионе. Так, особенное внимание краевые МЧС и Авиалесоохрана уделяет лесным массивам Хасанского, Урссурийского, Хорольского, Ольгинского, Дальнегорского и Тернейского районов.
Александра Маслова