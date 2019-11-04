Лесные пожары охватили регион

Лесные пожары в Приморском крае начали фиксировать уже недалеко от населенных пунктов, сообщает DEITA.RU, согласно информации паблика «Погода 25 регион».

«Палы в крае продолжаются. Михайловский район, 3 ноября», - гласит сообщение в социальной сети.

Многие местные жители отмечают, что тоже видели горящие леса и поля по дороге к местам отдыха.

«Начались палы, охота открылась. Очень печально». «Вчера были на рыбалке, на Прокурорке, так там тоже все горит. Страшно ужас», - делятся впечатлениями подписчики паблика.

«Были на отдыхе в Партизанском районе, в горах. Видно, как леса горят. В том месте было далеко от человеческого жилья, но все равно, страшно становится, даже когда вдали видишь», - делится жительница Приморья Валентина.

Отметим, что ранее синоптики сообщали, что осень в этом году выдалась сухой и без осадков. Это спровоцировало рост количества лесных пожаров в регионе. Так, особенное внимание краевые МЧС и Авиалесоохрана уделяет лесным массивам Хасанского, Урссурийского, Хорольского, Ольгинского, Дальнегорского и Тернейского районов.

Александра Маслова