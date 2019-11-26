Лесозаводск готов к проведению чемпионата края по кикбоксингу

В Лесозаводске прошли отборочный этап к чемпионату Приморского края по кикбоксингу. Региональное первенство пройдет в этом же городе в конце января, сообщает DEITA.RU.

Всего на минувшем первенстве Лесозаводского городского округа выступили около 70 представителей таких видов спорта, как кудо, каратэ, бокса и самого кикбоксинга. Представительство турнира насчитывает шесть спортивных школ и клубов – «Тигр», «Станица Донская», «Ринг», «Олимп», «Панч» и детско-юношеская городская спортивная школа.

Всего победителями турнира стали 21 человек (каждый в своей возрастной группе) – они и выступят на краевых соревнованиях 24-26 января. Поддержка спортсменам на чемпионате Приморского края будет оказана в рамках реализации государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Среди победителей соревнований – Виктор Завгородний, Захар Дорохов, Александр Якубич, Игорь Терица, Юрий Лукьянчук, Ярослав Брыжахин, Умар Уваров, Владислав Крикуненко, Никита Прокопенко, Рамазан Халилов, Олег Андреев, Александр Бубин, Алексей Дьячек, Кирилл Таскаев, Ярослав Ельчин, Константин Залимайко, Вячеслав Федченко, Захар Завгородний, Матвей Старков, Денис Тухто и Ярослав Пак.

Большую организационную помощь чемпионату и первенству Лесозаводского городского округа по кикбоксингу оказали управление физкультуры и спорта городской администрации, студии «Адреналин» и «Дебют», а также МБУ «Спортивный центр».