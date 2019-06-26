Самолеты Boeing-737 MAX 8 никто не хочет покупать из-за существующих у них проблем со стабилизацией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Система стабилизации MCAS, призванная скрывать критические проблемы с центровкой планера модели MAX 8 и быть обманкой, не сработала. Несбалансированная работа стабилизационных систем стала причиной гибели 346 человек в двух катастрофах Boeing-737 MAX 8, в конце 2018 и начале 2019 года.

Сегодня Boeing потерял на простоях 737 MAX больше 4 миллиардов долларов: заказчики отказываются даже от произведенных самолетов.

На самом деле, проблемы были обнаружены при испытаниях семь лет назад, и план их устранения тоже был разработан. Но руководство предприятия вместо затрат на доводку планера решило скрыть изъян и компенсировать его с помощью программного обеспечения: «системы увеличения характеристик маневрирования», MCAS. Предполагалось, что система будет выравнивать положение летящего самолета без ведома пилотов.

Сейчас компания обещает доработать опасные самолеты и сделать их одними из самых надежных в мире, но при этом руководство имеет в виду, что они снова будут править программный код.

Анастасия Туркова